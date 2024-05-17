Safranbolu'da Uzman Erbaşlar Dualarla Mezun Oldu - Son Dakika
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Safranbolu'da Uzman Erbaşlar Dualarla Mezun Oldu

Safranbolu\'da Uzman Erbaşlar Dualarla Mezun Oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde temel eğitimlerini tamamlayan bin 982 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katılmak üzere mezun oldu. Mezuniyet töreninde askerlere plaketleri verildi ve dualar eşliğinde mezuniyet coşkusu yaşandı. Tören sonunda bir asker, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.

17.05.2024 15:55
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde temel eğitimlerini tamamlayan bin 982 uzman erbaş eğitimlerinin ardından dualar eşliğinde mezun olarak Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında 35. dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando temel kursu kapanış töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, eğitimde başarılı olan askerlere plaketleri verildi.

Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, mezun olan öğrencileri tebrik ederek görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol, ise "Bugün huzurlarınızda zorlu bir eğitim sürecini başarı ile tamamlayan Jandarma Genel Komutanlığına mensup bin 918 ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 74 kursiyerimizi şanlı jandarma ve sahil güvenlik saflarına uğurlamanın ve yüce Türk Milletinin hizmetine sunmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından mezun olan uzman erbaş kursiyerler yemin etti. Daha sonra komandoların gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken törende mezun olan uzman erbaşlar yapılan dualarla mezuniyet coşkusu yaşadı.

Tören sonunda mezun olan askerler aileleriyle buluşurken bir komando kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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