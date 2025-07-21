Safranbolu\'da Yüzük Sıkışan Kadına İtfaiye Müdahale Etti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde parmağına yüzük sıkışan kadına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın, parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Safranbolu Devlet Hastanesine başvurdu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yüzüğün çıkarılamaması üzerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Hastaneye gelen ekipler, özel kesici alet yardımıyla yüzüğü zarar vermeden çıkardı. Yüzüğü çıkarma sırasında hem sağlıkçılar hem de itfaiyeciler büyük panik yaşayan kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kadının parmağının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK