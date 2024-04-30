Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği Olağan Genel Kurulunda Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
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Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği Olağan Genel Kurulunda Yeniden Başkan Seçildi

Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği Olağan Genel Kurulunda Yeniden Başkan Seçildi

Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği'nin olağan genel kurulunda yapılan seçimde mevcut başkan Şebnem Urgancıoğlu yeniden seçildi. Genel kurulda tek liste ile gidilen seçimde Urgancıoğlu, yeni dönemde derneğin büyüyerek yoluna devam edeceğini belirtti. Ayrıca iş insanı Şefik Dizdar, genel kurulda SAFTİD Onursal Başkanı olarak belirlendi.

30.04.2024 15:22
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Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimde mevcut başkan Şebnem Urgancıoğlu yeniden seçildi.

SAFTİD Olağan Genel Kurulu Leyla Dizdar Kültür Merkezinde düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan genel kurulda tek liste ile gidilen seçimle mevcut başkan Şebnem Urgancıoğlu seçildi.

Kurulda konuşan Urgancıoğlu, yeni dönemde derneğin büyüyerek yoluna devam edeceğini belirterek, başkanlık için gösterilen teveccüh için teşekkür etti.

Ayrıca genel kurulda iş insanı Şefik Dizdar SAFTİD Onursal Başkanı olarak belirlendi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği Olağan Genel Kurulunda Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika

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