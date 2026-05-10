Şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi

Karabük 1. Amatör Lig Play-Off finalinde Eskipazar Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Safranboluspor'un şampiyonluk kutlamaları, sürpriz evlilik teklifine sahne oldu.

Karabük'ü Bölgesel Amatör Lig'de temsil etme hakkı kazanan Safranboluspor'da futbolcu Berkay Akçin, çifte mutluluk yaşadı. Karşılaşmanın ardından saha içinde düzenlenen şampiyonluk kutlamaları sırasında takım arkadaşlarının oluşturduğu çemberin ortasında kız arkadaşı Zeynep Ünlü'nün karşısına çıkan Akçin, diz çökerek evlenme teklif etti. Yüzüğü takan Zeynep Ünlü'nün "Evet" yanıtı vermesiyle sahada büyük sevinç yaşandı. Takım arkadaşları ve taraftarlar, alkışlarla genç çifti tebrik etti. Hem şampiyonluğu hem de evlilik teklifinin kabul edilmesini kutlayan Berkay Akçin, daha sonra takım arkadaşları tarafından omuzlara alınarak havaya atıldı.

Safranboluspor'un şampiyonluk coşkusu, romantik anlarla unutulmaz bir güne dönüştü. Öte yandan, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da genç çiftleri tebrik etti. - KARABÜK