Sağlık Çalışanına Fiziki Saldırı

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(İZMİR)- Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde dün cerrahi servisinde görevli hemşire A.Ç.'ye fiziki saldırı yapılarak darp edildiğini açıkladı. Doğruyol, "Sayın Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na sesleniyoruz. Her gün onlarca sağlık çalışanımız hakarete küfre şiddete uğramaktadır. Sağlıkta şiddete karşı bilmem, görmem, duymam diyerek üç maymunu oynamayın. Seyretmeyin önlem alın" dedi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde 31 Ekim tarihinde cerrahi servisinde görevli hemşire A.Ç.'ye fiziki saldırı yapılarak darp edilmesine tepki gösterdi. Doğruyol, yaptığı açıklamada, dün saat 17.00 sularında hastaneye gelen bir kadın ve erkeğin cerrahi servisinde hizmet veren hemşire A.Ç.'ye fiziki saldırıda bulunarak darp ettiğini söyledi. Doğruyol, "Darp edilen hemşire arkadaşımız A.Ç. hastaneye yatırılmış, tedavisi devam etmektedir. Psikolojik çöküntü içerisine giren hemşire arkadaşımızın durumu bizleri oldlukça üzmüştür. Bize gelen bilgilere göre hemşire arkadaşımızı darp eden kişiler güvenlik görevlilerimiz tarafından evinden alınmıştır" bilgisini verdi.

Doğruyol, sağlıkta şiddetle ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na önlem almaları çağrısı yaptı. Doğruyol, "Sayın Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na sesleniyoruz. Sağlık çalışanlarının öncelikli Aile Hekimliği Yönetmeliği, kadrolaşma değil, sağlıkta şiddettir. Her gün onlarca sağlık çalışanımız hakarete küfre şiddete uğramaktadır. Sağlıkta şiddete karşı bilmem, görmem, duymam diyerek üç maymunu oynamayın. Seyretmeyin önlem alın. Sağlık çalışanlarının vatandaş gözündeki itibarını iade edin. Şu deskin haline bakın, hemşire arkadaşımızın boynundaki tırnak izlerine bakın. 7/24 kesintisiz görev yapan sağlık çalışanlarımız bunu hak etmiyor. Artık yeter" diye konuştu.