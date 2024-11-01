Sağlık Çalışanına Fiziki Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sağlık Çalışanına Fiziki Saldırı

Gaziemir Devlet Hastanesi'nde hemşire A.Ç.'ye saldırı oldu; sendika, Sağlık Bakanı'na önlem çağrısı yaptı.

01.11.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde dün cerrahi servisinde görevli hemşire A.Ç.'ye fiziki saldırı yapılarak darp edildiğini açıkladı. Doğruyol, "Sayın Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na sesleniyoruz. Her gün onlarca sağlık çalışanımız hakarete küfre şiddete uğramaktadır. Sağlıkta şiddete karşı bilmem, görmem, duymam diyerek üç maymunu oynamayın. Seyretmeyin önlem alın" dedi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde 31 Ekim tarihinde cerrahi servisinde görevli hemşire A.Ç.'ye fiziki saldırı yapılarak darp edilmesine tepki gösterdi. Doğruyol, yaptığı açıklamada, dün saat 17.00 sularında hastaneye gelen bir kadın ve erkeğin cerrahi servisinde hizmet veren hemşire A.Ç.'ye fiziki saldırıda bulunarak darp ettiğini söyledi. Doğruyol, "Darp edilen hemşire arkadaşımız A.Ç. hastaneye yatırılmış, tedavisi devam etmektedir. Psikolojik çöküntü içerisine giren hemşire arkadaşımızın durumu bizleri oldlukça üzmüştür. Bize gelen bilgilere göre hemşire arkadaşımızı darp eden kişiler güvenlik görevlilerimiz tarafından evinden alınmıştır" bilgisini verdi.

Doğruyol, sağlıkta şiddetle ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na önlem almaları çağrısı yaptı. Doğruyol, "Sayın Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na sesleniyoruz. Sağlık çalışanlarının öncelikli Aile Hekimliği Yönetmeliği, kadrolaşma değil, sağlıkta şiddettir. Her gün onlarca sağlık çalışanımız hakarete küfre şiddete uğramaktadır. Sağlıkta şiddete karşı bilmem, görmem, duymam diyerek üç maymunu oynamayın. Seyretmeyin önlem alın. Sağlık çalışanlarının vatandaş gözündeki itibarını iade edin. Şu deskin haline bakın, hemşire arkadaşımızın boynundaki tırnak izlerine bakın. 7/24 kesintisiz görev yapan sağlık çalışanlarımız bunu hak etmiyor. Artık yeter" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Devlet Hastanesi, Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanı, Salih İşgören, Güvenlik, Gaziemir, Politika, Sendika, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık Çalışanına Fiziki Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:40:32. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Çalışanına Fiziki Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.