Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokundu

23.03.2022 20:22

Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokunduBURSA Bursa'da yaşlılık ve sağlıkla ilgili farkındalığı arttırmak için harekete geçen sağlık çalışanları, oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin bu kez de...

Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokundu

BURSA Bursa'da yaşlılık ve sağlıkla ilgili farkındalığı arttırmak için harekete geçen sağlık çalışanları, oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin bu kez de gönüllerine dokundu.

Yaşlılık ve sağlıkla ilgili farkındalığın arttırılmasının sağlanması için kutlanan '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' münasebetiyle Hayat Hastanesi sağlık çalışanları güzel bir etkinliğe imza attı. Bugüne kadar insan hayatını kurtaran sağlık çalışanları, kurdukları koro ile gönüllere de dokundu. Birçok hikayenin bir arada bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde düzenlenen etkinlikte kimi duygulandı kimi eğlendi.

Sağlık hizmetinin yanı sıra, gönüllere de dokunmayı başardıklarını belirten Hayat Hastanesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mihriban Ürkmez Alkış, "Yaşlılar Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Sağlık çalışanlarımızdan oluşan koromuzla birlikte onların bir nebze olsa gönüllerine dokunmak istedik" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokundu
Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokundu
Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokundu

YORUMLAR
500
Büyükşehir destekliyor, tarım güçleniyor Büyükşehir destekliyor, tarım güçleniyor Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını istemişti! Öğretmen görevinden alındı Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını istemişti! Öğretmen görevinden alındı

Hayat Hastanesi, Huzurevi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokundu - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:15 İki kardeş mobil bankacılığın yazılımsal hatasından faydalanıp 16 milyar TL'yi hesaplarına aktardı
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 20:27:14. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement