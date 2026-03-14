Sağlık Çalışanlarına Minnet - Son Dakika
Sağlık Çalışanlarına Minnet

14.03.2026 13:27
Türkiye'den vatandaşlar, CİMER aracılığıyla sağlık çalışanlarına teşekkür mesajları gönderdi.

Türkiye'nin farklı illerinden vatandaşlar, hayatlarına dokunan sağlık çalışanlarına duydukları minnettarlığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gönderdikleri mesajlarla dile getirdi. Hastanelerde gördükleri ilgi, özveri ve insani yaklaşımlara duyarsız kalmayan binlerce vatandaş, doktorlardan hemşirelere, ebelerden paramediklere, ambulans ekiplerinden hastane personeline kadar sağlık sisteminde görev yapan çok sayıda çalışana teşekkür etti.

Sadece tedavi etmediler, umut da verdiler

CİMER'e iletilen başvurularda vatandaşlar, sağlık çalışanlarının yalnızca tıbbi hizmet sunmakla kalmadığını; sabır, anlayış ve güler yüzlü yaklaşımlarıyla zor zamanlarında kendilerine moral ve güven verdiğini ifade etti. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen mesajlar, sağlık çalışanlarının vatandaşların hayatına nasıl dokunduğunu da gözler önüne serdi.

Ankara'da bir vatandaş, babasının inme tedavisi sürecinde sağlık çalışanlarının gösterdiği ilgiyi, "Hastalara kendi aileleri gibi davranmaları bizleri çok duygulandırdı" sözleriyle aktardı.

Tokat'ta tedavi gören bir hastanın yakını ise başvurusunda, "Bize özel hastanedeymiş gibi hissettiren doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline sabırları ve güler yüzleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beni yeniden hayata döndürdüler"

CİMER'e gönderilen mesajlarda sağlık çalışanlarının hayat kurtaran müdahaleleri ve özverili çalışmaları öne çıktı. Samsun'da tedavi gören bir vatandaş, "Beni yeniden hayata döndürdüler" dedi.

Kayseri'de görev yapan bir acil servis doktoru için yapılan bir diğer başvuruda vatandaş, "Mesleğinin gerektirdiği sorumluluğu layıkıyla yerine getiren değerli doktorumuza teşekkür eder, ödüllendirilmesini isteriz" önerisinde bulundu.

Adıyaman'da bir vatandaş ise kısa bir muayene sırasında dahi doktorunun güler yüzlü yaklaşımının kendisine verdiği morali, "Bazen bir gülümseme insanın kalbini fetheder" sözleriyle dile getirdi.

"Şikayet kadar teşekkür de önemli"

CİMER'e Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen teşekkür başvurularında acil servislerde yapılan hızlı müdahaleler, yoğun bakım ünitelerinde gösterilen hassasiyet, ameliyat ekiplerinin titiz çalışmaları, doğum süreçlerinde verilen destek ve hasta yakınlarına sağlanan bilgilendirmelere yönelik memnuniyet ifadeleri öne çıktı. Vatandaşların CİMER'e gönderdiği mesajlarda kamu hizmetlerinde iyi yapılan işlerin görünür olması gerektiğine de dikkat çekildi. Bir vatandaş ise mesajında, "Toplum olarak şikayet etmeye alışığız ama iyi yapılan işleri de takdir etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Vatandaş ile kamu hizmeti arasında iletişim köprüsü

CİMER, vatandaş ile kamu hizmeti arasında iletişim köprüsü olmaya devam ediyor. Vatandaşların sağlık çalışanlarına yönelik teşekkür ve memnuniyet mesajları, CİMER aracılığıyla ilgili kurumlarla paylaşılırken, bu mesajlar kamu hizmetlerinde görev yapan personelin özverili çalışmalarının görünür olmasına destek oluyor. Gönderilen mesajlar sadece memnuniyetin paylaşılmasına imkan tanımakla kalmıyor; aynı zamanda kamu çalışanlarının motivasyonunu artırarak devlet ile vatandaş arasındaki güven bağının güçlenmesini de sağlıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlık Çalışanlarına Minnet - Son Dakika

Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia’nın cezası belli oldu Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu
Galatasaray yayın geliri için Tahkim’e gidiyor Galatasaray yayın geliri için Tahkim'e gidiyor
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi

13:31
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa’yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
13:00
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
12:47
Savaşta bir ilk ABD ve İsrail’in ardından bir ülke daha İran’a saldırdı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
11:28
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
