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Sağlık çalışanlarından oluşan korodan 'Tıp Bayramı'na özel konser

SAMSUN - Samsun'da hekim, hemşire ve hastane çalışanlarından oluşan koro, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel bir konser verdi.

Hekim, hemşire ve hastane çalışanlardan oluşan 16 kişilik "Liv Samsun Fasl-ı Nağmeler Müzik Korosu", bir alışveriş merkezininetkinlik alanında sahneye çıktı. Koro şefi Gücem Ağmaz önderliğinde 1 aylık hazırlık sürecinin ardından geleneksel kıyafetler giyerek 14 şarkıdan oluşan bir konser veren sağlık çalışanları, izleyenleri coşturdu. 14 Mart Tıp Bayramı'na özel verilen Türk sanat müziği konseri beğeniyle izlendi.

Koroda yer alan Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Dr. Mustafa Şen, "Çok güzel de bir etkinlik yaptık. Umarım herkes beğenmiştir. Bu etkinlik vesilesiyle sağlık çalışanların ve hekimlerin Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Herkese şifalı günler diliyorum. Buradaki koro hem sağlık çalışanlarından hem de doktorlardan oluşuyor. Ramazan'a özel hazırladığımız Türk sanat müziği repertuarımızla verdiğimiz bu konserle 14 Mart Tıp Bayramı'nı coşkuyla kutlamak istedik. Tüm sağlık camiasının Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi.

Koroda yer alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukcu Çebi ise "14 Mart Tıp Bayramı'nı böyle bir konserle kutlamadık istedik. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnsanlarla birlikte iç içeydik. Samsun'u çok seviyoruz. Tıp Bayramımız tüm ülkemize ve meslektaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Liv Samsun Fasl-ı Nağmeler Müzik Korosu'nda; Genel Müdür Dr. Mustafa Şen, Uzm. Dr. Nazlı Çebi, Uzm. Dr. Nezih Akgün, Uzm. Opr. Dr. Gamze Keleş, Uzm. Opr. Dr. Sami Şahin, Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut, hemşireler ve yöneticiler yer aldı.