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Sağlık için pedal çevirdiler

ORDU - Ordu'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Tayfun Gürsoy Parkı'nda bir araya gelen bisikletliler, sonrasında sahil boyunca sağlık için pedal çevirdi.

"Belirli hastalıkları engellemek için bisiklet kullanımı çok önemli"

Ordu İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Dursun Tüzün, bisiklet kullanımının önemine dikkat çekerek, "Ülkeler kovid-19 salgını sonrası tasarruf diyorlar. Bisiklet yıllar önce keşfedilmiş, ekonomiye ve bütçeye en fazla fayda sağlayan bir araç, sağlık açısından ve çevre kirliliğini önlemek için de çok önemli. Şu anda bizim kalp, damar, obezite, kolesterol, tansiyon gibi problemlerin kaynağında hareketsizlik var. Bisiklet de bunun önüne geçmek için en büyük taşıt. Bisiklet kullanırken kalça ve karın kaslarımız hareket ediyor. Bu sporu günlük yaptığımızda tansiyonu düşük tutarak hipertansiyondan, kolesterol düşürerek kolesterolden, kalp ve diğer hastalıklarından bizi koruyor. Ordu ili de bisiklet kullanımı için çok uygun, kilometrelerce bisiklet alanları var" diye konuştu.

Etkinliğe katılanlar ise bisiklet kullanımın hem sağlıklı, hem de eğlenceli olduğunu, Ordu'nun sahil bandındaki bisiklet yolunun bu spor için çok güzel olduğunu söylediler.