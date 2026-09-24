Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, Ankara\'da gazilere Türk bayrağı hediye etti

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Ankara'da hastanede tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazilere ziyarette bulundu. Ziyarette Doğan'a Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Abdullah Duman, Ankara 8 No'lu Şube Başkanı Kurtay Ançin ile Ankara 1 No'lu Şube yönetimi eşlik etti. Hastanede tedavi gören gazilerle sohbet eden Sağlık-Sen heyeti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Heyet, tedavi görenlerin Gaziler Günü'nü de kutlayarak, Türk bayrağı hediye etti.

Bu aziz topraklar uğruna göğüslerini siper eden gazilere minnettar olduklarını belirten Genel Başkan Doğan, "Gazilerimizin sergilediği fedakarlık, cesaret ve vatan sevgisi, bizlere her zaman rehber ve ilham kaynağı olmuştur. Bizler de onların bu fedakarlığından feyz alarak, ülkemiz ve milletimiz için hizmet etmeyi kendimize şiar edindik" ifadelerini kullandı.

Daha sonra hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'yu ziyaret eden Sağlık-Sen heyeti, gazilerin tedavileri hakkında bilgi aldı.