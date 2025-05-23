Sağlık-Sen, Toplu Sözleşme İçin İl Ziyaretlerine Başlıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde 81 ilde kurumları ziyaret ederek, sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin taleplerini alacak.

Sağlık-Sen, ağustos ayında başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme'ye ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık-Sen 7. Dönem 9. Başkanlar Kurulu, "8. Dönem Toplu Sözleşme" gündemiyle online olarak toplandı. Toplantıda Sağlık-Sen'in hayata geçirdiği Toplu Sözleşme Eylem Planı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Sendika yönetimi şubelere toplu sözleşme görüşmeleri başlayana kadar illerinde izleyecekleri yol haritası konusunda bilgi verirken, şube başkanları da sahadan gelen taleplere ilişkin önerilerini dile getirdi.

Kurumlar ziyaret edilecek, toplantılar yapılacak ve talepler belirlenecek

Sağlık-Sen Genel Merkezi'nin hazırladığı Eylem Planı doğrultusunda 81 ildeki 105 şube, öncelikle saha ile bire bir temasa geçecek. İlk olarak kurumlar ziyaret edilerek, sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin talepleri alınacak. Yöneticiler ile istişare yapılacak. Ardından sağlık ve sosyal hizmet alanındaki tüm branşları kapsayacak bir toplantı yapılarak, sürece dair görüş alışverişinde bulunulacak. Meslek odaları ve derneklerle de görüşülerek, toplu sözleşme süreci istişare edilecek. Yapılan görüşmeler ve toplantıların ardından Sağlık-Sen şubeleri, milletvekilleri ve yerel siyasetçiler ile görüşerek talepleri iletecek. Son olarak Sağlık-Sen şubeleri basın toplantıları düzenleyerek, talepleri kamuoyuna duyuracak. Sağlık-Sen, bu eylem planı ile kamuda çalışan 800 bini aşkın sağlık ve sosyal hizmet profesyonelinin sesini toplu sözleşme masasına taşımayı ve kamuoyu oluşturmayı planlıyor.

"Sahayı arkamıza alarak bir mücadele gerçekleştireceğiz"

Başkanlar Kurulu'nda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Onurlu bir meslek, adil bir sözleşme, insanca bir yaşam için mücadele ediyoruz. Hep birlikte başaracağız. Emeğin olduğu her yerde biz varız. Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerine yalnız olmadığını, yanında her daim Sağlık-Sen'in olduğunu hissettirmeliyiz. Bu toplu sözleşmede de Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Sahayı arkamıza alarak bir mücadele gerçekleştireceğiz. Bu heyecana yoğun bakımdaki hemşireyi de, acildeki hekimi de, sahadaki paramediği de katmamız gerekiyor. Sürekli sahada olacağız ve bu süreci tüm çalışanlara anlatacağız. Sendika şubelerimizin toplu sözleşme çalışmalarına aktif katılımını sağlamak amacıyla stratejik bir eylem planı hazırladık. Tüm süreçler planlı ve etkin bir şekilde yürütülmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA