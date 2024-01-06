 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sağlık-Sen, Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun değişmesi gerektiğini belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık-Sen, Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun değişmesi gerektiğini belirtti

Sağlık-Sen, Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun değişmesi gerektiğini belirterek, kamuda çalışan hekimlerin tabip odalarına üye olmalarını teşvik edecek ve tüm hekimlerin temsilini artıracak değişikliklerin yapılması gerektiğini açıkladı. Sağlık-Sen Hekim Komisyonu ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Hekim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, TTB'nin yapısı, mevzuat, TTB seçimleri ve seçim mevzuatı gibi konular ele alındı. Toplantıda, TTB'nin kuruluş amacına uygun hareket etmediği ve terör yanlısı söylemlerin hekimleri TTB'den uzaklaştırdığı vurgulandı. Kamuda çalışan hekimlerin tabip odalarına üye olmalarını teşvik etmek için çözüm önerileri sunuldu.

Sağlık-Sen, Türk Tabipler Birliği Kanunu\'nun değişmesi gerektiğini belirtti
06.01.2024 - 11:56,
Abone Ol

Sağlık-Sen, Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun değişmesi gerektiğini belirterek, kamuda çalışan hekimlerin tabip odalarına üye olmalarını teşvik edecek ve tüm hekimlerin temsilini artıracak değişikliklerin yapılması gerektiğini açıkladı.

Sağlık-Sen Hekim Komisyonu ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Hekim Koordinatörlüğü tarafından Tabip Odalarının Etkinliğinin ve Tüm Hekimleri Temsilinin Artırılması" konulu toplantı gerçekleştirildi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken, SASAM Hekim Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile Türk Tabipler Birliği (TTB) konusunda çeşitli çalışmalar yapmış doktorlar ve hukukçuların katıldığı toplantıda, TTB'nin yapısı, mevzuat, TTB seçimleri ve seçim mevzuatı gibi konular ele alındı.

TTB'nin kuruluş amacına uygun hareket etmediği kaydedilen toplantıda, terör yanlısı söylemlerin hekimleri TTB'den uzaklaştırdığına dikkat çekildi. Meslek odalarının siyasi otorite ile toplum arasında bir denge unsuru olduğu belirtilen toplantıda, TTB Kanunu'nun değişmesi gerektiği kaydedildi.

"TTB'ye doğal üye olmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır"

Kamuda çalışan hekimlerin tabip odalarına üye olmalarını teşvik edecek değişiklikler yapılmasının önemli olduğuna vurgu yapılan toplantıda, şu sorunlara ve çözüm önerilerine dikkat çekildi:

"Tabip odalarına üye olmaktan uzaklaştıran; TTB'nin siyasi olması ve bu yüzden etiketlenme korkusu, meslek odasını faydasız bulma veya meslek odasına ihtiyaç duymama, davet ve bilgilendirmenin olmaması, meslek odalarının tanınmaması gibi sebeplere çözümler aranmalıdır. Hekimlerin üye olmasını teşvik etmek için üyelik aidatları yeniden düzenlenmeli ve azaltılmalıdır. Bugün birçok hekimin TTB hakkında yeterince bilgisi bulunmamaktadır. Aynı zamanda vatandaşlarımız TTB'nin devletin bütünlüğü ve toplumun değerleriyle uyuşmayan açıklamalarını tüm doktorların görüşü gibi algılamaktadır. TTB seçimlerinde en iyi durumda bile yüzde 15'inin oy kullandığı bir süreç söz konusu. Oy kullanan hekim sayısını artırmak odanın da gücünü artırmak anlamına gelmektedir. Sandık sayısı artırılmalı ve hekimlerin kolayca ulaşabileceği birden fazla merkezde oy kullanılmalıdır. TTB Kanunu'nda belirtilen Sağlık Bakanlığı'nın TTB üzerindeki idari ve mali yönden denetim ve gözetim yetkisi uygulamaya geçirilmelidir. Tüm hekimlerin TTB'ye doğal üye olmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türk Tabipler Birliği, Faruk Doğan, Kamu, Yerel, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık-Sen, Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun değişmesi gerektiğini belirtti - Son Dakika


13:05
Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12
Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
11:49
KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu

Son Dakika
13:05 Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12 Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
11:49 KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:15 Vefat eden usta oyuncu Ayla Algan için tören düzenleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 13:47:41. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık-Sen, Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun değişmesi gerektiğini belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement