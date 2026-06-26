Sağlık-Sen, Yeni Yöneticilere Ziyaret - Son Dakika
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Sağlık-Sen, Yeni Yöneticilere Ziyaret

Sağlık-Sen, Yeni Yöneticilere Ziyaret
26.06.2026 17:22
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Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, yeni yöneticilere ziyarette sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını aktardı.

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi yönetimi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde göreve başlayan yeni yöneticilere hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, sosyal hizmet çalışanlarının sahada yaşadığı sorun ve beklentileri de dile getirdi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcileriyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Heyet, İl Müdür Yardımcısı Melike Tatar, ŞÖNİM Kuruluş Müdürü Ahmet Çağal ve Konukevi Kuruluş Müdürü Serdar Alpaya'ya yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, sendikal faaliyetlerin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik öneriler ile sahada görev yapan sosyal hizmet çalışanlarının karşılaştığı sorunlar ve beklentiler ele alındı. Çalışanlardan gelen taleplerin doğrudan yöneticilere aktarılmasıyla çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.

Anmal, sosyal hizmet çalışanlarının fedakarca görev yaptığını belirterek, kurum yöneticileriyle kurulan güçlü iletişimin hizmet kalitesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Anmal, "Yeni görevlerine başlayan kıymetli yöneticilerimize hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Bunun yanında sahada yaptığımız sendikal çalışmalar sırasında çalışanlarımızdan aldığımız talep, sorun ve beklentileri de kendileriyle paylaşarak istişare etme fırsatı bulduk. Ortak hedefimiz, sosyal hizmet çalışanlarımızın daha iyi şartlarda görev yapması ve vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesinin daha da yükselmesidir. Misafirperverliklerinden dolayı değerli yöneticilerimize teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyoruz" dedi.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sağlık-Sen, Yeni Yöneticilere Ziyaret - Son Dakika

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