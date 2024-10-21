Sağlıkçılara Geri Dönüş Hakkı

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Sağlık-Sen tarafından Sağlık Bakanlığı'na iletilen "afet bölgesinden diğer illere tayin olan personele geri dönüş hakkı verilmesi" talebi karşılık buldu. Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili düzenleme yapacağını duyurdu.

Sağlık-Sen'in Sağlık Bakanlığı'na Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantısı için ilettiği taleplerden biri daha karşılık buldu. Sağlık-Sen, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesinden diğer illere tayin olan personele geri dönüş hakkı verilmesini istedi. Sağlık-Sen'in talebi üzerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir yazı hazırlayarak, konuyla ilgili düzenleme yapılacağını duyurdu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Çağrımıza kulak vererek gerekli düzenlemeyi yapan Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu nezdinde bakanlık yetkililerine depremzede sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ederiz" dedi. - ANKARA