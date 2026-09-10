Şahin Sucukları'ndan sahte evrak iddiasına yanıt, soruşturma Kayseri'de sürüyor - Son Dakika
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Şahin Sucukları'ndan sahte evrak iddiasına yanıt, soruşturma Kayseri'de sürüyor

Şahin Sucukları\'ndan sahte evrak iddiasına yanıt, soruşturma Kayseri\'de sürüyor
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Kayseri'de faaliyet gösteren Şahin Sucukları, bazı personelin evraklarda usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Şirket, markanın itibarına zarar verecek girişimlere karşı tedbir alındığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti.

Kayseri'de faaliyet gösteren Şahin Sucukları tarafından, bazı personellerin evraklarda usulsüzlük yaptığı iddiaları ile ilgili yapılan açıklamada; markanın itibarına zarar verecek girişimlere karşı tedbirlerin alındığı ve sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi.

Şahin Sucukları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde şirketimiz hakkında bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddia ve paylaşımlar nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereği doğmuştur. Şirketimiz bünyesinde geçmişte görev yapan bazı çalışanların, görev ve yetki sınırları dışında ve şirketimizin bilgisi ve iradesi haricinde, sahte evrak ve belgelerle bazı finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiğine ilişkin tespitler, şirket iç denetim birimlerimizce tespit edilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirler süratle alınmış, elde edilen bilgi ve belgeler adli mercilere intikal ettirilmiştir. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iddia ve savunmalar titizlikle incelenmekte olup adli süreç devam etmektedir. Özellikle bilinmesini isteriz ki, çeşitli mecralarda olayın kapsamı ve şirketimizin uğradığı zarara ilişkin yer verilen rakamlar ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Köklü geçmişe ve güçlü kurumsal yapıya sahip şirketimizin mali yapısına, ticari faaliyetlerine ve itibarına zarar verebilecek her türlü girişime karşı gerekli idari ve hukuki tedbirler alınmış olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Kayseri'de doğan ve bu şehrin köklü lezzetlerini Türkiye'ye ve dünyaya taşıyan Şahin markası, güçlü kurumsal yapısıyla faaliyetlerini kesintisiz sürdürmekte ve yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Bu süreçte konuya duyarlılık ve sağduyuyla yaklaşan, şirketimize yönelik yapıcı ve olumlu tutum sergileyen resmi kurumlarımıza, paydaşlarımıza, ulusal ve yerel basın kuruluşlarımıza teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İHA

Kayseri, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahin Sucukları'ndan sahte evrak iddiasına yanıt, soruşturma Kayseri'de sürüyor - Son Dakika

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