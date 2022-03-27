Şahinbey Ampute deplasmanda kazandı: 2-1 - Son Dakika
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Şahinbey Ampute deplasmanda kazandı: 2-1

27.03.2022 23:38

- Şahinbey Ampute deplasmanda kazandı: 2-1 Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Trabzon Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

- Şahinbey Ampute deplasmanda kazandı: 2-1

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Trabzon Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, sezonun ilk yarısında kendi evinde 4-0 mağlup ettiği Trabzon Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı deplasmanda Abdurraouf Ouchenne'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek ligin ikinci yarısında da çıkışını sürdürdü.

"Centilmence bir maç oldu"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, her iki takımın oyuncularını da tebrik ederek, "Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü olarak ligin centilmence, fair-play içerisinde geçmesini istiyoruz. Ligin ikinci yarısında ikinci maçımızı oynadık. İkisinden de galibiyetle ayrıldık. Fair-play içerisinde güzel bir karşılaşma oldu. Bundan dolayı hem karşı takımın sporcularının, teknik heyetini hem kendi sporcularımızı, teknik heyetimizi kutluyor tebrik ediyorum. Takımımız daha güzel yerlere gelecek. Şahinbey'i herkes seyretmeye devam etsin" dedi.

Şahinbey Ampute deplasmanda kazandı: 2-1
Şahinbey Ampute deplasmanda kazandı: 2-1
Şahinbey Ampute deplasmanda kazandı: 2-1

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Ampute Futbol Takımı, Şahinbey, Trabzon, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey Ampute deplasmanda kazandı: 2-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahinbey Ampute deplasmanda kazandı: 2-1 - Son Dakika
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