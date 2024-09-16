Şahinbey Belediye Başkanı, Engelli Çifte Destek Sağladı - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey Belediye Başkanı, Engelli Çifte Destek Sağladı

Şahinbey Belediye Başkanı, Engelli Çifte Destek Sağladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, engelli çift Rahime Yüksek ve Savaş Temir'in nikahını kıyarak, onlara yeni evlerinde kullanmaları için tüm ev eşyalarını hediye etti. Evlilik öncesi bilinçlendirme çalışmalarıyla dikkat çeken belediye, toplumsal dayanışma örneği sergiledi.

16.09.2024 11:00  Güncelleme: 11:04
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, engelli çift Rahime Yüksek ve Savaş Temir'in nikahını kıyarak hayatlarının en özel anına tanıklık etti.

Şahinbey Belediyesi, çifte büyük bir jest yaparak yeni evlerinde kullanmaları için tüm ev eşyalarını hediye etti. Bu anlamlı destek, çiftin yeni hayatlarına daha rahat bir başlangıç yapmalarını sağladı. Şahinbey Belediyesi, toplumun her kesimine hitap eden sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekmeye devam ederken, bu tür yardımların devam edeceğini belirtti. Çift, hem bu özel günlerinde yanlarında olan hem de destek sağlayan Şahinbey Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

"Aile ne kadar güçlü olursa toplumda o kadar güçlü olur"

Çifti tebrik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Evlilik kurumu çok önemli. Bizim toplumumuzun çekirdek yapısı. Aile ne kadar güçlü olursa toplumda o kadar güçlü olur. Biz Şahinbey Belediyesi olarak çiftleri evlenmeye teşvik ediyoruz. Evliliklerde de bilinçli evliliği teşvik etmeye çalışıyoruz. 15 yıldır açmış olduğumuz evlilik okulumuzda evlilik öncesi nişanlı gençlerimize evlilikle ilgili bilgiler veriyoruz. Maddi durumu kötü olan çiftlerimize beyaz eşya gibi ev eşyaları hediye ediyoruz. Biz herkese her anlamda destek olmaya hazırız. Bugün evlenen çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

"Şahinbey Belediyesine bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum"

Engelli çift Rahime ve Savaş Temir, desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Çok mutluyuz. Şahinbey Belediyesine bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bize ve bizim gibi olan insanlara yardım ettikleri için Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Politika, Şahinbey, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediye Başkanı, Engelli Çifte Destek Sağladı - Son Dakika

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