Şahinbey Belediye Başkanı Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine destek verdi

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İsrail'i protesto eden Gaziantep Üniversitesi öğrencilerini ziyaret ederek destek verdi.

Dünya'nın dört bir tarafında üniversite öğrencileri İsrail'in yaptığı katliama tepki göstererek eylem düzenlerken Gaziantep Üniversitesi öğrencileri de İsrail'i protesto için oturma eylemi düzenledi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İsrail'in yaptığı katliama sessiz kalmayan öğrencileri ziyaret ederek onlara destek oldu.

"Gazze ile kardeş belediyeyiz"

Gazze'ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, " Filistin'de 6 aydır çok büyük katliam yaşanıyor. Maalesef Türkiye dışında diğer ülkelerin idarecileri bu konuda çok sessiz ama halklar dünyanın birçok yerinde bu konuya karşı çok duyarlı. Türkiye'de de yapılan katliama karşı birçok eylemler yapıldı. Son zamanlarda Amerika Üniversitelerinde başlayan ve dünyaya yayılan eylemler ciddi bir ses getiriyor. Demokrasi savunuculuğu yapmalarına İsrail'in yaptığı bu katliama sessiz kalmaları kabul edilebilir bir durum değil. Filistin de insanların üzerine bomba yağıyor ve evleri başlarına yıkılıyor. Ancak bunlara kimse seslerini çıkaramıyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi onların İsrail'e bir diyet borcu var ve bu nedenle seslerini çıkaramıyorlar. Ancak ne öğrencilerimizin, ne bizim, ne de ülkemizin onlara karşı bir borcu yok. Gaziantep Üniversitesi öğrencilerimizin yaptığı bu eylemler gerçekten de çok kıymetli. Ben de öğrencilerimize destek vermek için geldim. Ayrıca Gazze Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi kardeş belediye ve Gazze Belediye Başkanımız ile zaman zaman görüşüp oradaki durum hakkında bilgi alıyoruz. Belediyecilik anlamında Gazze'ye yardıma hazırız. İnşallah bu katliam son bulduğunda Gazze'nin yeniden inşası konusunda Şahinbey Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. - GAZİANTEP