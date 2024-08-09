Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Buğday Pazarı Esnafını Ziyaret Etti

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, GATEM'de buğday pazarı esnafını ziyaret ederek alıcı ve satıcıyı bir araya getirdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan ile birlikte buğday pazarı esnafını ziyaret ederek alıcı ve satıcı arasında orta yolu bulmak için pazarlık yaptı.

Gaziantep ve bölge hububat ticaretine yön verilen buğday pazarında, GTB üyeleriyle bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, sabah seansı alışverişlerine eşlik ederek ürünleri inceledi ve satıcıyla alıcı arasında pazarlık yaparak tarafların anlaşmasında yardımcı oldu.

Buğday pazarı esnafı ile bir süre sohbet eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bereketli ve bol kazançlı bir gün temennilerinde bulunarak, "GATEM esnafımızı GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan ile birlikte ziyaret ederek alıcı ve satıcı arasında alışverişi sağladık. Tarıma ve hayvancılığa önemli yatırımlar yaptık. Tarımı ilçemizde geliştirdik ve bu alanda daha farklı projeler yapmak içinde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP