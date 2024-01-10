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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan Regaib Kandili Mesajı - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan Regaib Kandili Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Regaib Kandili münasebetiyle yayınladığı mesajında, üç ayların manevi iklimine girildiği müjdesini taşıyan Regaib Kandili'ne ulaşmanın heyecanı içerisinde olduğunu ifade ederken, toplumsal huzura vesile olan mübarek üç ayların başlangıcı Regaib Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu mesajında, 'Mübarek Regaip Kandili üç ayların başlangıcı. Üç aylar Recep, Şaban, Ramazan rahmetin bol bol yağdığı, insanların huzur ve mutluluğu bulduğu Ramazan ayı üç aylar içerisinde Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bir ay. Bu aylar içerisinde çok güzel mübarek geceler var. Rabbim bu üç ayları güzel bir şekilde değerlendirmek, hakkıyla eda etmek nasip eylesin. Bu vesileyle Tüm hemşerilerimizin ve kardeşlerimizin mübarek Regaip kandilini kutluyorum' dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu\'ndan Regaib Kandili Mesajı
10.01.2024 - 17:31,
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Regaib Kandili münasebetiyle yayınladığı mesajında, üç ayların manevi iklimine girildiği müjdesini taşıyan Regaib Kandili'ne ulaşmanın heyecanı içerisinde olduğunu ifade ederken, toplumsal huzura vesile olan mübarek üç ayların başlangıcı Regaib Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu mesajında, "Mübarek Regaip Kandili üç ayların başlangıcı. Üç aylar Recep, Şaban, Ramazan rahmetin bol bol yağdığı, insanların huzur ve mutluluğu bulduğu Ramazan ayı üç aylar içerisinde Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bir ay. Bu aylar içerisinde çok güzel mübarek geceler var. Rabbim bu üç ayları güzel bir şekilde değerlendirmek, hakkıyla eda etmek nasip eylesin. Bu vesileyle Tüm hemşerilerimizin ve kardeşlerimizin mübarek Regaip kandilini kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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