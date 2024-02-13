Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Vatandaşlarla Hasbihal Etti

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Göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe olmaya büyük özen gösteren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal etti.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gittiği her mahallede vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Şahinbeyli vatandaşların talep ve önerilerini bizzat dinleyen Başkan Tahmazoğlu; ailelerin hoş sohbetine ortak oluyor, çocuklar ve gençlerle ayrıca ilgileniyor. Küçük hediyelerle miniklerin yüzünü güldürüyor; yaşlıların tavsiyelerini de dinlemeye özen gösteriyor.

"Vatandaşımızın rahatı bizim için önemli"

Şahinbeyli vatandaşlar için daha konforlu yaşam alanları oluşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile insan merkezli çalışmalar yaptık. 'Nasıl daha iyisini yaparız?' diye çalışıyoruz. Her türlü imkanı vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir şehir adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP