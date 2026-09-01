Şahinbey Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediye Meclisinin eylül ayı 1. birleşimi Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel başkanlığında saat 14.00'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediye Meclisinin eylül ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 7 maddenin 6'sı İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 1'i Plan Bütçe Komisyonu'na, havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Eylül ayı 2. oturum toplantısı 04 Eylül 2026 Cuma günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.