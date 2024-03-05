Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri 15 Mart'ta açılıyor - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri 15 Mart'ta açılıyor

Gaziantep trafiğine nefes aldıracak olan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri projesi, 15 Mart'ta saat 11.00'de hizmete açılacak. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, tünellerin tamamlanması için büyük emek harcandığını belirterek vatandaşlara müjde verdi.

05.03.2024 19:12  Güncelleme: 19:15
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Tahmazoğlu "Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri 15 Mart'ta açılıyor"

GAZİANTEP - Gaziantep trafiğine nefes aldıracak olan önemli projelerden Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri çalışmalarında son aşamaya gelinirken tüneller 15 Mart saat 11.00'de vatandaşın hizmetine açılacak.

Şehrin trafiğini rahatlatmak adına yapılan devasa projelerden olan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri'nde çalışmalar da sona yaklaşılırken, Başkan Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlara açılacağı günün müjdesini verdi. Başkan Tahmazoğlu, şehrin trafiğini rahatlatmak adına yapamazsınız dedikleri ne varsa yaptıklarını ifade ederek 15 Mart'ta tünellerin açılacağını ifade etti.

"Büyük emek verildi"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılamaz denilenleri yaptığını ifade ederek "Çok heyecanlıyız. Türkiye 100. yılına yakışır eserleri bir bir açarak, Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize kazandırmaya devam ediyoruz. Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri de bunlardan birisi. Bu tüneller şehir trafiğine ciddi anlamda nefes aldıracak. Özellikle Ramazan ayında yarım saatte ulaştığınız yolu 1 dakikada tünellerimizden geçerek sevdiklerinize kavuşabileceksiniz. Tünelleri tamamlamak için adeta tırnaklarımızla kazıyarak 35.000 kamyon hafriyat çıkardık. 7/24 çalışarak çok emek verdik. Ancak artık bu yoğun çabanın sonuna geldik. İnşallah 15 Mart'ta saat 11: 00'de tünellerimizi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" diyerek vatandaşlara müjde verdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri 15 Mart'ta açılıyor - Son Dakika

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