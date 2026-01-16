Başkan Tahmazoğlu'ndan çocuk şenliğine davet - Son Dakika
Başkan Tahmazoğlu'ndan çocuk şenliğine davet

16.01.2026 17:45  Güncelleme: 17:47
Şahinbey Belediyesi, çocukların sömestir tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için 17 Ocak - 01 Şubat tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 'Çocuk Şenliği' düzenleyecek. Etkinlikte çeşitli müzikal ve tiyatro gösterimleri yer alacak. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tüm çocukları ve ailelerini davet etti.

Şahinbey Belediyesi çocukların sömestir tatillerini dolu dolu geçirmeleri için 17 Ocak 01 Şubat tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceği Çocuk Şenliği'ne tüm çocukları ve aileleri davet etti.

Şahinbey Belediyesi, çocukların sömestir tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için 17 Ocak 01 Şubat tarihleri arasında 'Çocuk Şenliği' etkinliği düzenliyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan 'Çocuk Şenliği' 17 Ocak Cumartesi günü saat 09.00'da kapılarını açacak. 17 Ocak 01 Şubat Ocak tarihleri arasında sabah saat 09.00 ve 19.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerde

En Sevdiğim Rafadan Müzikali, Niloya Müzikal Tiyatro, Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5 Çizgi Sinema, Aliş Harikalar Diyarında Çocuk Tiyatrosu, Tenten ile Tintin Çocuk tiyatrosu, MYSTÇ Bilim Show, Tay 3 Çizgi Sinema, Akıllı Tvşan Momo Orman Dostları Müzikali, Transformers Robotlar, Harika Kanatlar Müzikali, Maşa ile Koca Ayı ve Elifin Düşleri Müzikal Tiyatro çocuklarla buluşacak.

"Çocuk şenliğinde buluşalım"

17 Ocak 01 Şubat tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan Çocuk Şenliği'ne tüm Gazianteplileri davet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "17 Ocak 01 Şubat tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde Çocuk Şenliğimiz başlıyor. Şahinbey Belediyesi olarak Çocuk Şenliği ile çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. 16 gün sürecek olan şenlikte En Sevdiğim Rafadan, Niloya, Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5, Aliş Harikalar Diyarında, Tenten ile Tintin, MYSTÇ Bilim Show, Tay 3, Akıllı Tvşan Momo Orman Dostları, Transformers Robotlar, Harika Kanatlar, Maşa ile Koca Ayı ve Elifin Düşleri Müzikal Tiyatro ve çizgi sinemalar çocuklarla buluşacak. Fuarımız her gün sabah saat 09.00'da kapılarını açıp 19.00'a kadar sürecek. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm çocukları ve aileleri davet ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

