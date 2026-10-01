Şahinbey Belediyesi ekim ayı ilk oturumunda encümen ve komisyon üyeleri seçildi - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi ekim ayı ilk oturumunda encümen ve komisyon üyeleri seçildi

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Şahinbey Belediyesi ekim ayı ilk oturumunda encümen ve komisyon üyeleri seçildi
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Şahinbey Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda 13 madde gündeme alındı. Gündem dışı 2 madde oy birliğiyle kabul edilirken encümen ve komisyon üyeliklerine yeni isimler seçildi.

Şahinbey Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi ekim ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 13 maddenin 7'si İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü Plan Bütçe Komisyonuna, 1'i Tarife Komisyonuna, 1'inde görev süresi dolan ihtisas komisyonları üye seçimi gündeme alındı. 2 madde ise gündem dışı olarak meclise sunularak oy birliği ile kabul edilip meclis gündemine alındı. Gündem dışı olarak gündeme alınan 2 madde den biri Plan Bütçe Komisyonuna havale edilirken 1 Madde de ise Encümen Üyeliği seçimi yapıldı.

Mecliste seçim

Şahinbey Belediye Encümen Üyeliği görevlerinde boşalma olması nedeniyle yerlerine yeni üye seçimi yapılırken, görev süresi dolan ihtisas komisyon üyeleri yerine de yeni üye seçimi yapıldı.

Encümen Üyeliğine Mustafa Kemal Töremişoğlu, Muhammed Rıdvan Bekiroğlu, İsrafil Yeşiltaş seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeliğine Cuma Güzel, Mehmet Yusuf Aslan, Furkan Özdemir, Abdullah Şaşuşağı, Mehmet Aydın Yıldırım, Plan Bütçe Komisyon Üyeliğine Sait Şahin, Müslüm Yüksel, Abdulkadir Sökücü, Murat Arslan, Mahmut Öztürk, Tarife Komisyon Üyeliğine Şevki Özkaya, Mustafa Tahir Özkara, Zehra Ünal, Cuma Kaymakçı, Nurgül Doğan, Çevre ve Temizlik Komisyonu Üyeliğine Mustafa Darıcıoğlu, Uğur Şahan, Ömer Faruk Eryılmaz, Orhan Yılmaz, Hüseyin Buğur, Eğitim Gençlik Spor Komisyonu Üyeliğine Şükran Yılmaz, Hacı Mehmet Bozgeyik, Mehmet Ayhan Gürbüz, Mahmut Kalkan, Hatice Eker, Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliğine Müslüm Erdoğan, Bedia Darıcılar, Cemil Yalçın, Ali Yıldırım, Mecit Şahan, Kırsal Kalkınma Komisyonu Üyeliğine Çetin Okuyucu, Arif Görgün, Mahmut Demirel, Ali Gemo Şimşek, İbrahim Halil Dalgacıoğlu, seçildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ekim ayı 2. oturum toplantısını 06 Ekim 2026 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

Kaynak: İHA
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