Şahinbey Belediyesi Evlilik Okulu Projesi'nden 552 Çift Mezun oldu - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey Belediyesi Evlilik Okulu Projesi'nden 552 Çift Mezun oldu

Şahinbey Belediyesi Evlilik Okulu Projesi\'nden 552 Çift Mezun oldu
09.07.2025 15:51  Güncelleme: 15:53
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Şahinbey Belediyesi'nin 2009 yılında başlattığı Evlilik Okulu Projesi, evliliklerin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesi amacıyla eğitim vermeye devam ediyor. Son olarak 552 çift, başarılı bir şekilde eğitimi tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi tarafından, evliliklerin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesi ve aile kurumunun güçlendirilmesi amacıyla 2009 yılından bu yana sürdürülen Evlilik Okulu Projesi, yeni mezunlarını verdi. Son olarak eğitim programını başarıyla tamamlayan 552 çift daha sertifikalarını alarak mezun oldu.

Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla Şahinbey Belediyesi tarafından 2009 yılında hayata geçirilen "Evlilik Okulu Projesi", her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Proje kapsamında son olarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan 552 çift daha sertifikalarını alarak mezun oldu. Böylece proje kapsamında eğitim alan çift sayısı 60 bine yaklaşmış oldu. Evlilik yolunda olan ya da yeni evlenmiş çiftlere rehberlik etmeyi amaçlayan Evlilik Okulu, evlilik öncesi ve sonrası ilişkilerde yaşanabilecek sorunlara karşı çiftlerin bilinçli, sabırlı ve anlayışlı bir iletişim kurabilmesini sağlıyor. Program, alanında uzman akademisyenler, aile danışmanları, psikologlar ve din görevlilerinin katkılarıyla yürütülüyor.

"Aile güçlü olursa toplum da güçlü olur"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, projenin uzun yıllardır istikrarlı şekilde sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aile, toplumun temelidir. Sağlam bir aile yapısı, güçlü bir toplumun da temel taşıdır. Bu düşünceyle 2009 yılında başlattığımız Evlilik Okulu Projemizle bugüne kadar on binlerce çiftimize eğitim verdik. Yeni yuva kuracak gençlerimizin karşılaşabilecekleri sorunlara karşı bilinçli olmalarını, evliliklerini sevgi, saygı ve anlayış üzerine kurmalarını hedefliyoruz" dedi.

"Katılımcıların memnuniyeti yüksek"

Evlilik Okulu'ndan mezun olan çiftler, aldıkları eğitimin hem duygusal bağlarını güçlendirdiğini hem de evlilik hayatına daha bilinçli başlamalarını sağladığını belirtiyor. Birçok katılımcı, "Bu eğitimleri almadan evlenmiş olsaydık, belki de ilk tartışmada çözüm bulamazdık," diyerek Evlilik Okulu'nun farkındalık kazandırıcı yönüne dikkat çekiyor.

"Eğitimler her ay devam ediyor"

Şahinbey Belediyesi'nin Evlilik Okulu Projesi, her ay düzenli olarak yeni çiftlerin katılımıyla devam ediyor. Programa katılmak isteyen vatandaşlar, BİZ ŞAHİNBEY'İZ uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Evlilik Okulu Projesi'nden 552 Çift Mezun oldu - Son Dakika

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