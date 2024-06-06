Şahinbey Belediyesi Hayvanlara Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey Belediyesi Hayvanlara Destek Sağlıyor

Şahinbey Belediyesi, çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine destek sağlayarak hayvanların ilaçlama ve aşılama çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Hayata geçirilen proje ile hayvan hastalıklarının yayılmasının önüne geçilerek, vatandaşların ekonomik kayıplar yaşaması engellenmesi hedefleniyor.

06.06.2024 13:44
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Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine önemli destekler sağlayan Şahinbey Belediyesi, bir yandan da hayvanların ilaçlama ve aşılama çalışmalarını yaparak vatandaşları bilinçlendiriyor.

Şahinbey Belediyesi "Şahinbey'de koyunlar akıllanıyor" projesi ile hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye bir yandan hayvan, gübre ve ilaç desteğinde bulunurken diğer yandan ise köpeklere yönelik ilaçlama ve aşılama çalışmalarıyla hayvan sağlığını koruma altına alıyor. Bu çalışmalar sayesinde hem hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar hem de bölgedeki hayvanlar güvence altına alınıyor. Hayata geçirilen proje ile hayvan hastalıklarının yayılmasının önüne geçilerek, vatandaşların ekonomik kayıplar yaşaması engellenmesi hedefleniyor.

Kırsal mahallelerde hayvancılık ile ilgilenen vatandaşlara hayvanlardan bulaşan hastalıklar hakkında bilgilendirme yapılırken ilçede bulunan toplam 2 bin çoban köpeğinin ise ilaçlanması ve aşılanması hedefleniyor. Yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise desteklerin devam etmesini istedi.

"Hırsızlara karşı bizleri koruyor"

Şahinbey Belediyesinin hayvan ve bakım desteklerinden yararlandıklarını ve böylelikle hayvanlarının daha sağlıklı olduğunu söyleyen Hüseyin Kaya, "Şahinbey Belediyesi bize hayvanlarımıza yem veriyor. Fide desteği veriyor. Diğer yandan çoban köpeklerimizin bakımını ilaçlanması ve aşılanma ihtiyacını gideriyor. Bu köpekler dağlarda hayvanlarımıza sahip çıkıyor. Evimizde hırsızlara karşı bizleri koruyor adeta evlerimizin bekçisi gibi. Dolayısıyla bakımı bizim için çok önemli. Bu desteği verdiği için başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

"Köpekler burada bana arkadaş gibiler"

15 yıldır çobanlık yaptığını söyleyen çoban Abdullah Balta, köpeklerin kendisine yoldaş olduğunu söyleyerek, "15 yıldır çobanlık yapıyorum. Şahinbey Belediyesinin yem desteği vermesi bizim için çok iyi bir şey. Biz çok memnunuz. Bizlere hayvan, yem ve birçok proje desteği var. Köpekler burada bana arkadaş gibiler. Sürüyü koruyorlar. Gecemizi onlara emanet ediyoruz ve öyle uyuyoruz. Dolayısıyla köpekler çok kıymetli. Sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Canımız ve hayvanlarımız can dostumuza emanet"

Şahinbey Belediyesinin verdiği destekler ile birlikte hayvancılığın geliştiğini söyleyen Cuma Demir, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti. Demir, "Başkanımızın bizlere verdiği desteklerden dolayı bu sene hayvancılığımız daha güzel oldu. Gübre, yem ve ilaçlama desteği ile bizde hayvancılığımızı geliştiriyoruz. Bu köpekler bizim can dostumuz. Hayvanlarımız ise can dostumuza emanet. Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Hayvanlara Destek Sağlıyor - Son Dakika

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