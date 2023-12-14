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Şahinbey Belediyesi'nden cam kemik hastası çocuğa destek - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden cam kemik hastası çocuğa destek

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'nde satranç öğrenen cam kemik hastası Ayhan Efe Özgür, yaşamına tutunuyor. Şahinbey Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla Özgür'ün yaşamı renklendiriliyor.

Şahinbey Belediyesi\'nden cam kemik hastası çocuğa destek
14.12.2023 - 16:34,
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Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezine gelen Ayhan Efe Özgür, satranç öğrenerek yaşama tutunuyor.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalar yapan Şahinbey Belediyesi, cam kemik hastası olan 11 yaşındaki Özgür isimli çocuğunda yaşamına dokundu. Hastalığından dolayı yaşıtları gibi sokakta veya parklarda oynayamayan Ayhan Efe Özgür'ü Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'nde kendisine yeni arkadaşlar edinerek yaşamını renklendiriyor.

Günlerim daha eğlenceli geçiyor

11 yaşındaki Ayhan Efe Özgür, Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'ne gelmenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "İlk olarak 7 yaşında ayağım kırıldı ve o zaman cam kemik hastalığım olduğu anlaşıldı. Dokuz yaşında ise sağ ayağım kırıldı. Hastalığımdan dolayı kemiklerim çabuk kırılıyor. 1.5 yıldır Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'ne geliyorum. Burada satranç oynamayı öğrendim ve yeni arkadaşlarım oldu. Dışarıda oynayabilen bir çocuk olmadığım için masa başında oynanan satranç oyununu oynuyorum. Ne kadar tekerlekli sandalyede olsam da Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'ndeki kurslarla ve bana sağlanan imkanlarla günlerim çok daha eğlenceli geçiyor. Bana bu imkanı sunduğu Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu amcama teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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