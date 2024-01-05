Şahinbey Belediyesi\'nden çocuklara yönelik kurslar devam ediyor

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı sosyal tesislerde çocuklara yönelik farklı branşlarda açılan kurslar devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Binevler Sosyal Tesis'inde açılan kurabiye atölyesi çocuklardan büyük ilgi gördü. Keyifle pasta yapmayı öğrenen çocuklar, minicik elleriyle birbirinden güzel lezzetler üretiyorlar. Minik aşçıların anneleri, minik aşçılar ile birlikte mutfağa girerek onlarla tecrübelerini paylaşıyor.

"Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz"

Çocuklara verilen eğitimlerden oldukça mutlu olan aileler, "Bizler ve çocuklarımız için çok güzel aktiviteler. Çocuklarımız burada çok güzel zaman geçirip pasta ve kek yapmayı öğreniyorlar. Çocuklarımız burada yaptıkları ürünleri bizlere de ikram ediyor beğenildiğini görünce de çok mutlu oluyorlar. Çok güzel bir hizmet Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bizlere böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

"Çocuklar yaşayarak öğreniyor"

Çocuklar Pastacılık Kursunda, tatlı ve tuzlu pasta, kurabiye, kek, poğaça yapımını öğrenirken pasta malzemeleri gibi konularda da eğitim alıyor. Pastacılık Kursu Eğitmeni Meliha Gülkan, "Eğitim anlayışımız okul öncesi öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını destekleyerek, ilişsel, psikomotor, dil, sosyal olarak gelişmesi, öz bakım becerilerinin kazandırılması, ilkokula hazırlanmasıdır. Aile katılımı etkinlikleriyle veliyi de eğitime katarak çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmelerine destek oluyoruz. Sosyal tesisimizde çocuklara İngilizce, jimnastik, robotik kodlama dersleri ayrıca kurabiye atölyesinde her hafta ailelerle birlikte kurabiye, kek, pizza, poğaça gibi çocukların yaparken zevk alacağı ayrıca sağlıklı bir şekilde beslenebileceği yiyecekler hazırlıyoruz. Böylece çocuklar kurabiye atölyesinde; iş birliği, paylaşma, yardımlaşma, hoşgörü, ürün ortaya koyma duygularını yaşıyor, yaparak yaşayarak öğreniyor ve velileriyle birlikte güzel zaman geçiriyor. Tüm bu fırsatlar öğrenciler için okul öncesi dönemin verimli geçmesini ve kendine güvenen, yetenekli ve başarılı öğrencilerin yetişmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP