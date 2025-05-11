Şahinbey Belediyesi\'nden Çölyak Hastalarına Destek Semineri

Yıllardır çölyak hastalarına destek olan Şahinbey Belediyesi, Çölyak Hastalığında Beslenme ve Psikolojik Yansımaları konulu seminer düzenlendi.

2020 yılından bu yana Sosyal Market içerisinde çölyak hastaları için 74 ürün bulundurarak destek olan Şahinbey Belediyesi, Dünya Çölyak Günü'ne özel Çölyak Hastalığında Beslenme ve Çölyak Hastalığının Psikolojik Yansımaları konulu seminer düzenledi.

"Çölyak hastalarımızın yanındayız"

Şahinbey Belediyesi Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çölyak hastalarına 74 ürünü hastalıkla ilgili raporlarını getirmeleri durumunda ücretsiz verdiklerini belirterek, "Bu bir rahatsızlık ve hepimizin başına gelebilecek bir durum. Fakat toplumda çok bilinmeyen bir hastalık ve glutensiz malzemeler bulmak da çok zor. Parası olan da olmayan da bunun sıkıntısını yaşıyor. Biz Şahinbey Belediyesi olarak sosyal markette glutensiz bir bölüm açtık. Şu anda 74 çeşit ürünü Çölyak hastalığı olan vatandaşlarımıza hastalıkları ile ilgili raporlarını getirmeleri halinde ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Şuana kadar 28 bin vatandaşımıza bu anlamda destek olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Bizim amacımız hastaların sıkıntı yaşamaması. Sizler bizim için çok değerli ve kıymetlisiniz. Bir kişinin talebi bizim için önemli. Ben programda emeği geçen ilgili kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP