Şahinbey Belediyesi'nden Engelliler Haftası'na Özel Sandalye Dağıtımı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden Engelliler Haftası'na Özel Sandalye Dağıtımı

Şahinbey Belediyesi\'nden Engelliler Haftası\'na Özel Sandalye Dağıtımı

Şahinbey Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında 127 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtarak engelli bireylere destek sağladı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, engelli olmanın bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak toplumun engelli bireylere karşı sorumluluklarını hatırlattı.

13.05.2025 12:07  Güncelleme: 12:14
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Şahinbey Belediyesi, Engelliler Haftası nedeniyle 127 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtım yaptı.

Şahinbey Belediyesi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla "Bir Gün Değil 365 gün Beraberiz" sloganıyla 127 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtım töreni yapıldı.

"Engelli olmak bir tercih değil, bir zorunluluktur"

Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Engelli olmak bir tercih değil, bir zorunluluktur. Rabbimiz her birimize farklı imtihanlar vermiştir. Engelli kardeşlerimizin durumu da bir imtihandır. Aslında bizler de bu vesileyle imtihan oluyoruz. Toplumun diğer bireyleri olarak onlara karşı sorumluluklarımızı ne ölçüde yerine getiriyoruz? Yardımlaşma konusunda üzerimize düşeni yapıyor muyuz? Bunlar da bizlerin sınavıdır. Asıl engellilik, zihindeki engeldir. Bedensel engel, yaşamın önünde engel değildir. Önemli olan, empati kurmak ve destek olmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engellilerle ilgili çok kıymetli yasal düzenlemeler hayata geçirildi. Evde bakım desteğinden tutun, engelli maaşına kadar, kamu binalarının erişilebilir hale getirilmesinden özel istihdam teşviklerine kadar birçok alanda önemli adımlar atıldı" şeklinde konuştu.

"Bugün 127 sandalye dağıtıyoruz"

Tahmazoğlu, "Eskiden engelli kardeşlerimiz akülü ya da manuel sandalye almak istediklerinde "bize torbalarca pet şişe kapağı getir" denilirdi. Oysa bu, adeta imkansızı istemekti. Çok şükür biz göreve geldiğimizden beri böyle bir saçmalığa son verdik. Hiçbir talepte bulunmadan, kim neye ihtiyaç duyuyorsa onu temin etmeye çalışıyoruz. Bugün 127 sandalye dağıtıyoruz, ancak bugüne kadar toplamda 4 bin 311 adet akülü ve manuel sandalye hediye etmişiz. Bunun yanı sıra; hasta bakım yatağı, işitme cihazı, protez kol ve bacak, solunum cihazı, beyaz baston, akıllı klozet, engelli parkları, şarj dolum istasyonları gibi birçok ihtiyacı da karşılamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Şahinbey Belediyesi, bir gün değil 365 gün bizimle birlikte"

Vatandaş Esra Bozkurt, "Şahinbey Belediyesi, bir gün değil 365 gün bizimle birlikte. Bize her anlamda destek sağlıyor. Bu yüzden Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden Engelliler Haftası'na Özel Sandalye Dağıtımı - Son Dakika

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