Şahinbey Belediyesi'nden Hayvancılığa Destek Projesi - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden Hayvancılığa Destek Projesi

Şahinbey Belediyesi\'nden Hayvancılığa Destek Projesi

Şahinbey Belediyesi, 313 aileye verdiği hayvan desteği ile hayvancılığı teşvik etti ve ailelerin geçimlerine katkıda bulundu. Proje kapsamında verilen koyun ve ineklerle hayvan varlığı artırıldı.

07.11.2024 16:18  Güncelleme: 16:20
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Şahinbey Belediyesi tarafından 313 aileye verilen hayvan desteği sayesinde aileler hayvan yetiştiricisi olurken, ilçedeki hayvan varlığı arttı.

Şahinbey Belediyesi tarafından hem tarım ve hayvancılığa katkıda bulunmak hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara gelir kapısı açmak amacıyla yapılan projeler kapsamında, ilçedeki 80 kırsal mahallede yaşayan 313 aileye 16 koyun bir koç veya isteyen aileye 2 gebe inek verilerek hayvancılığın gelişmesi sağlandı.

"Hayvancılığa önem veriyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Tarıma ve hayvancılığa büyük önem verdiklerini belirterek, "Köylerde yaşayıp maddi imkanı olmayan 313 ailemize küçük ve büyükbaş hayvan desteği verdik. Onların kendi ayakları üzerinde durması için tabiri caizse onlara balık tutmasını öğrettik. Bunların içerisinde iki inek verdiğimiz ailelerde sayıyı 10'a çıkaranlar oldu. Kuzuları 100'ün üzerine çıkaran ve satış yapanlar, kendi ihtiyaçlarını karşılayan ailelerimiz var. Bu ailelerimiz artık kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Hayvanlardan elde ettikleri gelirlerle çocuklarını okutabiliyorlar" dedi.

Önemli bir destek sağlandı

Şahinbey Belediyesi tarafından kendilerine verilen hayvanlar sayesinde geçimlerini sağladıklarını ifade eden hayvan yetiştiricileri, "Başkanımızın verdiği hayvancılık desteğiyle geçimimizi sağlıyoruz. Hayvanlarımızı verdi, yemlerini verdi. 16 koyun, bir koç almıştık, şu anda 100'ün üzerinde hayvanlarımız oldu. İhtiyaçlarımızı buradan elde ettiğimiz gelirle gideriyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden Hayvancılığa Destek Projesi - Son Dakika

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