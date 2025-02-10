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Şahinbey Belediyesi'nden kasap ve marketlere sıkı denetim

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla ilçe genelinde kasap ve marketlere yönelik denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte denetime çıkan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu işletmelerde hijyen standartları, etiket fiyatları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve gıda güvenliği konularında detaylı incelemeler yaptı.

"Denetimlerimiz devam edecek"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlıklı gıda tüketimini güvence altına almak için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması bizim önceliğimizdir. Şahinbey Belediyesi olarak kasap ve marketler başta olmak üzere tüm gıda işletmelerinde denetimlerimizi sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken, eksiklik tespit edilen yerlere gerekli uyarıları yapıyoruz. Gıda güvenliği konusunda taviz vermemiz mümkün değil. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli" dedi.

Vatandaşlar denetimlerden memnun

Market ve kasaplarda yapılan denetimler, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. İlçe sakinleri, özellikle fiyat etiketi ve hijyen konusunda yapılan kontrollerin kendilerini güvende hissettirdiğini ifade etti.

Denetimlerden memnun olan vatandaşlar, "Gıda güvenliği konusunda yapılan bu kontroller bizi mutlu ediyor. Et ve süt ürünleri gibi hassas gıdaların doğru şartlarda satılması çok önemli. Başkanımıza ve ekiplere teşekkür ederiz" diye konuştular.

Şahinbey Belediyesi, halk sağlığını koruma kapsamında gıda üretimi ve satışı yapan tüm işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırırken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları 153 Zabıta Hattı üzerinden bildirmeleri istendi.