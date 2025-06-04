Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere deneme seti desteği - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere deneme seti desteği

Şahinbey Belediyesi\'nden öğrencilere deneme seti desteği
04.06.2025 18:08  Güncelleme: 18:10
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Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla ortaokul ve lise öğrencilerine sınav öncesinde deneme seti desteği sağlıyor.

Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla ortaokul ve lise öğrencilerine sınav öncesinde deneme seti desteği sağlıyor.

Liselere ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine hazırlık deneme sınav seti hediye eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş ile birlikte Şehit Uğur Utku Ortaokulu'nda ve Mücevher Topçuoğlu Anadolu Lisesi'nde deneme sınavına giren öğrencileri ziyaret edip başarılar dileyerek moral verdi. Eğitime verdikleri önemi vurgulayan Başkan Tahmazoğlu, şu ana kadar öğrenciler için 3 milyondan fazla deneme seti desteği sağladıklarını belirtti.

"Eğitimi önemsiyoruz"

Öğrencilerin sınavlara hazırlanması için deneme sınavları düzenlediklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Sekizinci sınıftaki öğrencilerimiz LGS'ye 12. Sınıf öğrencilerimiz YKS sınavına girecekler. Biz de onları sınava hazırlamak için deneme sınavları yapıyoruz. Öğrencilerimize şu ana kadar 3.275.275 adet deneme sınavı, kaynak kitap ve soru bankası desteğinde bulunduk. Sınava kadar deneme sınavları yaparak gençlerimizi LGS'ye ve YKS'ye hazırlıyoruz. Son yıllarda dağıttığımız kaynak kitaplar, testler ve açtığımız Şahinbey Millet Kütüphanesi ile birlikte öğrencilerimizin ders çalışma imkanları daha da artmış oldu. Son üç yıldır Şahinbey İlçemiz LGS sınavında birinci oluyor. İnşallah bu yıl da bu birinciliği bırakmayacak ve başarılarını arttırarak devam ettirecek. Bizde öğrencilerimizi her alanda olduğu gibi bu alanda da desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere deneme seti desteği - Son Dakika

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