Şahinbey Belediyesi'nden yeni rekor: 13 bin 625 ünite kan bağışı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kan Verelim, Spor Yapalım, Sağlıklı Kalalım' kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken 2 günde 13 bin 625 ünite kan bağışı gerçekleşti.

Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kan bağışı kampanyası 'Kan Verelim, Spor Yapalım, Sağlıklı Kalalım' sloganıyla yapıldı. Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında gerçekleşen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

13 bin 625 ünite kan toplandı

Kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Kan üretimi olmayan sadece insandan alınan sürekli bir ihtiyaç. Hastalarımız için mutlaka kan vermemiz gerekiyor. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızı kan bağışına teşvik ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 21-22 Mayıs tarihlerinde vatandaşlarımızla birlikte kan bağışında bulunduk. Daha önce düzenlediğimiz kan bağışı kampanyalarında 52 bin 255 ünite kan toplamıştık. Bu iki gün içerisinde toplanan kan bağışı 13 bin 625 üniteyi buldu. Vatandaşlarımız kan bağışı kampanyamıza yoğun ilgi gösterdiler. En az üç kişinin derdine derman olma noktasında vatandaşlarımız katkı sağlamış oldular. Kan bağışı kampanyamıza katılan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.