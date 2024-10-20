Şahinbey Belediyesi'nin Kitap Fuarını 2 Milyona Yakın Ziyaretçi Geçti

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Şahinbey Belediyesinin kitap fuarlarını 2 milyona yakın kişi ziyaret etti

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen sekiz kitap fuarını şimdiye kadar 2 Milyona yakın vatandaş ziyaret ederken son kitap fuarını ise yüz elli bini aşkın kitapsever ve öğrenci ziyaret etti.

Şahinbey Belediyesinin düzenlediği 8.'inci kitap fuarı Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 12 Ekim tarihinde kapılarını açmıştı. 'Şahinbey Kitap Günleri' temalı kitap fuarını açılış gününden bu yana yüz elli bini aşkın vatandaş ve öğrenci ziyaret etti. Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği toplam sekiz kitap fuarını ise 2 milyona yakın vatandaş ve öğrenci ziyaret etti.

"Amacımız okumayı teşvik etmek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 'Şahinbey Kitap Günleri' Fuarına öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Sekizincisini düzenlediğimiz Şahinbey Kitap Günleri fuarımızda dokuz gün boyunca 131 yazar ve 170 yayınevini kitap fuarımız da ağırladık. Vatandaşlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız 9 gün boyunca fuarımızı ziyaret ettiler. Yazarlarımızla tanışıp onların söyleşilerini dinlediler. Yeni kitaplarla tanışıp kitabın kokusunu aldılar. Düzenlediğimiz sekiz kitap fuarı boyunca 2 Milyona yakın vatandaşımız fuarımızı ziyaret etti. Sekizinci kitap fuarında da 150 bini aşkın vatandaşımız Şahinbey Kitap Günleri' Fuarını ziyaret etti. Amacımız gençlerimizi kitaplarla buluşturup onları daha çok okumaya teşvik etmek istiyoruz. Düzenlediğimiz fuarda amacımıza ulaştık. Çok güzel bir fuar oldu. Bu amaçla Şahinbey Millet Kütüphanesini şehrimize kazandırdık. Kütüphanemiz 7/24 açık ve gençlerimize her türlü kitap okuma imkanı sunuyoruz. Dağıttığımız 16 milyon kitap evlerde birer kütüphane oluşturdu. Amacımız her yaştan insanı daha fazla okuması ve gençlerimizi ilime ve bilime teşvik etmek" diye konuştu.