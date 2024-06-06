Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyor - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyor

Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor. Sezonluk çiçek dikimi, çim ve otların biçilmesi, ağaçların budanması gibi işlemlerin yanı sıra park ekipmanlarının bakım ve onarımları da yapılıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların memnuniyetini önemsediklerini ve parkları daha kullanışlı hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

06.06.2024 17:26
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Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor.

Şahinbey Belediyesi ekipleri sezonluk çiçek dikimi, çim ve otların biçilmesi, ağaçların budanmasının yanında müdürlük bünyesinde oluşturulan tamirat ekibiyle de bank, oyun grupları, spor aletleri gibi ekipmanların da bakım ve onarımlarını yapıyor. Parklar, vatandaşın daha rahat ve konforlu kullanacağı hale getiriliyor.

"Parklarımızı vatandaşlarımız için hazır hale getiriyoruz"

Yapılan tüm çalışmaların, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı içinde vatandaşın huzur ve rahatını sağlamak için olduğunu söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduğunu bu nedenle kendi mahallelerindeki parkı kullanırken herhangi bir eksiklikle karşılaşmaması için belediye ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Şahinbey Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde, halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getiriyor. Çalışmaları titizlikle yürüten Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani ot temizliği, çim biçme çalışmaları, park ve çocuk oyun alanlarında bakım çalışmalarını sürdürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyor - Son Dakika
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