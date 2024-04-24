Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliği yoğun ilgi görüyor

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Şahinbey Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çocuk şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 20-28 Nisan tarihleri arasında açık olacak çocuk şenliğinde çocuklar şişme oyun gruplarında ve her gün düzenlenen müzikallerle eğlenceyi doyasıya yaşıyor. Düzenlenen çocuk şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"Çocuklar eğlenceye doyacak"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çocuklarımızın vakitlerini daha verimli değerlendirmeleri için 20-28 Nisan tarihleri arasında açık olacak olan Çocuk Şenliği düzenledik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayram nedeniyle düzenlediğimiz şenliğimize aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. 28 Nisan saat 20: 00'a kadar açık kalacak olan şenlikte çocuklarımız için birbirinden eğlenceli müzikaller sergilenecek. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız sadece müzikaller değil şişme ve diğer oyun alanlarında da vakit geçirerek doyasıya eğleniyorlar. Fuarımız her gün sabah saat 09.00'da kapılarını açıp, 20.00'a kadar sürüyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlediğimiz etkinliklere tüm çocukları bekliyoruz" dedi.

"Çeşitli etkinlikler düzenleniyor"

Şahinbey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar düzenlenen müzikaller ve gösterilerle oldukça eğlenceli anlar yaşarken daha sonra ise kendileri için hazırlanan oyun alanlarında enerjilerini atıyorlar. Anne, babalar ise çocuklarının zamanlarını eğlenceli şekilde geçirmelerinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler. - GAZİANTEP