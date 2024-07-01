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Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel Başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 8 maddenin 3'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, sevk edilirken 4 madde de ise komisyonlara ek süre verildi. 1 madde ise Tarife Komisyonuna sevk edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı 2. oturum toplantısını 04 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.