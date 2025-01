Şahinbey\'de Bozuk Et Satan İki İş Yeri Kapatıldı

Yerel

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ederken bozuk et ve et ürünleri satan iki iş yeri kapatıldı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle denetimlerini aralıksız sürdürürken kasap olarak faaliyet gösteren 2 işyerinde yapılan denetimde 83 kilogram son kullanma tarih geçmiş ve bozulmuş et ve et ürünlerine imha edilmek üzere el koydu. Söz konusu işyerlerinin biri 3 gün süreyle kapatılırken bir diğeri ise süresiz olarak kapatıldı.

"Denetimlerimiz sürüyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu halkın sağlığı ile oynanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini ifade ederek, "Daha önce zincir marketlerde yaptığımız denetimlerde tarihi geçmiş ürün satan iki zincir marketi 3 gün süreyle kapatmıştık. Halkın sağlığını tehlikeye atan işyerlerine asla müsaade etmeyeceğimizi de söylemiştik. Zabıta ekiplerimiz market olarak çalışıp et ve et ürünleri satan iki iş yerinde yaptığı denetimler sonrasında 83 kg son kullanma tarih geçmiş ve bozulmuş et ve et ürünleri ne imha edilmek üzere el koydu. İki yerinden birisi 3 gün kapatılırken diğeri ise süresiz olarak kapatıldı. Vatandaşın sağlığını hiçe sayan bu tür işyerlerine göz açtırmayacağız" dedi. - GAZİANTEP