Şahinbey'de Dar Gelirli Vatandaşlar için Sosyal Konut Projesi Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Şahinbey'de Dar Gelirli Vatandaşlar için Sosyal Konut Projesi Başvuruları Başladı

Şahinbey\'de Dar Gelirli Vatandaşlar için Sosyal Konut Projesi Başvuruları Başladı
02.07.2025 17:47  Güncelleme: 17:49
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından başlatılan sosyal konut projesinin başvuruları 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. Projeden yararlanmak isteyenler için çeşitli şartlar belirlendi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun dar gelirli vatandaşlar için yaptığı sosyal konut projesinin başvuruları başladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tarafından başlatılan sosyal konut projesinin ilk başvuruları başladı. Toplamda 10 bin sosyal konut yapılması planlanırken Güneyşehirde yapılacak olan 3 bin 300 konutluk projenin başvuruları başladı.

"Hayalim herkesin bir evi olması"

"Dünyada mekan, ahirette iman" diyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "En büyük hayalim herkesin bir evi olsun. Bugüne kadar 10 bin konut ürettik, ancak talep devam ediyor. Özellikle dar gelirli aileler için Güneyşehir bölgesinde 3 bin 300 konutluk yeni bir projeye başlıyoruz. Konutlarımızı uzun vadeli, uygun ödeme şartlarıyla teslim edeceğiz" diye konuştu.

Başvuru şartları

Başvurular, 1 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Projeden yararlanmak isteyen vatandaşların sağlaması gereken şartlar, T.C. vatandaşı olmak, evli olmak (Eşi vefat edenler başvurabilir), hane halkı net geliri en fazla 52 bin TL olmak.1 Ocak 2025 itibarıyla Şahinbey ilçesinde ikamet ediyor olmak, ülke genelinde herhangi bir taşınmazın sahibi olmamak, 2012 model ve üzeri binek/ticari araç sahibi olmamak (500 bin TL altı motosiklet hariç). Belediye, TOKİ veya diğer kamu kurumlarından daha önce konut tahsisi almamış olmak. Yerinde dönüşüm projelerinden faydalanmamış olmak. Her aileden sadece bir kişinin başvuru yapma hakkı bulunuyor.

Başvurular alınmaya başladı

Sosyal medya hesabı üzerinden projenin duyurulmasının ardından, sosyal konutlara başvurular alınmaya başladı. Özellikle dar gelirli aileler, yeni evli çiftler ve ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar, projeden faydalanmak için başvuru yapabiliyor. Başvurular, Şahinbey Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden ya da 'Biz Şahinbey'iz' mobil uygulaması üzerinden 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey'de Dar Gelirli Vatandaşlar için Sosyal Konut Projesi Başvuruları Başladı - Son Dakika

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