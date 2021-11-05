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Şahinbey'de kadınların yüzü gülüyor - Son Dakika

Şahinbey'de kadınların yüzü gülüyor

05.11.2021 00:57
Şahinbey'de kadınların yüzü gülüyor

Şahinbey Belediyesi'nin sadece kadınlara hizmet sunduğu Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde verilen bilgisayar destekli muhasebe kursuyla kadınlar meslek sahibi oluyorlar.

Şahinbey Belediyesi'nin sadece kadınlara hizmet sunduğu Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde verilen bilgisayar destekli muhasebe kursuyla kadınlar meslek sahibi oluyorlar.

Şahinbey Belediyesi tarafından kadınların meslek öğrenmelerini ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde yürütülen bilgisayarlı muhasebe kurslarına gelen kadınlar, kendilerine sunulan imkanlarla para kazanıp meslek öğreniyorlar.

"Bu kursta çok şey öğrendim"

Kadınların istihdam olanaklarının arttırılması için düzenlenen ücretsiz bilgisayar destekli muhasebe kursuna geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Tuğba Kaya, "Burada bilgisayar destekli muhasebe eğitimi alıyoruz. Aldığımız kurs ile iş bulabilmemiz kolaylaşıyor. Daha önce farklı sektörlerde, işlerde çalıştım ve çalışmaktan dolayı mutlu oluyordum. Yeni evlendim ve işlere ara verdim ancak tekrar çalışma isteğim oluştu. Buraya da hem kadınlara yönelik bir kurs olması hem de iş olanağı sunmasından dolayı geldim. Bu kurs sayesinde çok mutluyum. Böyle bir imkanı sundukları için Şahinbey Belediyesine ve yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

"Kendi işimi kendim yapmak istiyorum"

Yine kadınlara yönelik yapılan iğne oyası kursu sayesinde meslek sahibi olan Ayşe Yener, bilgisayar destekli muhasebe kursuna ise kendi muhasebe işlerini yapmak için geldiğini ifade ederek, "Bu kursa 3 hafta önce başladım. Ben daha önce de Şahinbey Belediyesi tarafından kadınlara yönelik yapılan kurslara geliyordum. İlk önce iğne oyası kursuna gelmiştim ve öğrendikten sonra yapıp satmaya başladım. Kendimi iyice geliştirdikten sonra hem bu işimi devam ettirmek hem de gelirimi giderimi öğrenebilmek için geldim. Bu tarz kurslar kadınların kendilerini geliştirmesi için çok iyi. Ben eskiden evden çıkmayan bir ev hanımıydım bu tarz kurslara gelerek hem geçimimi sağlıyorum hem de arkadaşlıklar ediniyorum. Bu kursta çocuklarımın yaşlarındaki insanlarla eğitim görüyorum ve kendimi geliştiriyorum. Bu kurs bana çok iyi katkı sağlıyor. Bu tarz kursları açarak kadınlara bu olanakları sunanlara çok teşekkür ediyorum. Evlerde takılıp kalmaktansa buralara gelerek iş öğreniyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Örneğin burada yapılan bir kurs sayesinde işim oldu. İğne oyası yaparak para kazandım şimdi de bu kursla muhasebeye dair bilgiler alarak kendi muhasebe işlerimi kendim yapacağım. İnsanın kendi kazandığı parayı harcaması kadar güzel bir şey yok. Bu kurslar sayesinde kadınların özgüvenleri artıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, İstihdam, Yüzme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey'de kadınların yüzü gülüyor - Son Dakika


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