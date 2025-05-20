Şahinbey\'de Kan Bağışı Kampanyası: Bağışçılara Spor Ayakkabısı Hediye!

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 21-22 Mayıs tarihinde düzenlenecek kan bağışı kampanyasına vatandaşları davet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 21 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Perşembe günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sabah 08: 00'da başlayarak gece 20: 30'a kadar devam edecek olan kan bağışı kampanyasında tüm bağışçılara spor ayakkabısı hediye edileceği müjdesini verdi.

"Kan verelim, spor yapalım, sağlıklı kalalım"

Her bir ünite kanın üç kişiye umut olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz kan bağışı kampanyamızı bu yıl 21-22 Mayıs tarihlerinde yine 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenliyoruz. Bağışladığımız 1 ünite kan ile 3 farklı insanın hayatını kurtarabilir kendi bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Ayrıca kan bağışında bulunan tüm hemşerilerimize sağlıklı bir yaşam için spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 21-22 Mayıs tarihlerinde Demokrasi Meydanı'nda kan vermeye davet ediyorum" dedi. - GAZİANTEP