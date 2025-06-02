Şahinbey\'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için kurban kesim ve satış noktaları belirledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Şahinbey Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak, ilçe genelinde 5 noktada kurbanlık satış yeri, 15 noktada ise kurban kesim noktası belirledi.

Ekiplerimiz satış süresince görev yapacak

Satıcı ve alıcıların temiz bir ortamda kurbanlık alışverişini yapması için kurbanlık hayvan satış noktalarını temizleyen ekipler, satış süreci boyunca da denetim yaparak alanların temiz kalmasını sağlayacak. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı öncesinde Şahinbey Belediyesi'nin hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, "Kurbanlık hayvan satışı ve kurban kesim alanlarımız belirlenmiş durumda. Öncelikle kurban satış alanları ve çevresini temizleyerek, kullanım için hazır hale getirdik. Kurban Bayramı'nda da ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek" dedi.

Kurban satış yerleri

Bu yıl ki kurban satış noktaları Geylani Mahallesi 77 Nolu Cadde üzeri, Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı ile 100. Yıl Bulvarı kesişimi, Şahintepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Şahinbey Parkı yanı, Yedi Tepe Mahallesi 43 Nolu Cadde Deniz Semt Pazarı Karşısı, Akkent Mahallesi 12 nolu Cadde Hasan Şazeli Cami önü olarak açıklandı.

Kurban kesim yerleri

Bu yıl 15 noktada yapılacak olan kesim yerleri ise Bahattin Kayalı İlkokulu, Dayı Ahmet Ağa İlkokulu, Sena Büyük Konuk Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu, Kocatepe Ortaokulu, Şehit Fuat Oğuzcan İlkokulu, Büyükşehir Belediye Kreşi, Karataş Semt Pazarı, Deniz Semt Pazarı, Akkent Semt Pazarı, 23 Nisan Semt Pazarı, Kılınçoğlu Semt Pazarı, Güneş Semt Pazarı, Mavikent Semt Pazarı olarak açıklandı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ayrıca Kurban Bayramı öncesi ve bayram günü Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mesai saati gözetmeksizin işlerinin başında olacağını da sözlerine ekledi. - GAZİANTEP