Şahinbey'de Uyum ve İnovasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey'de Uyum ve İnovasyon Merkezi Açıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkez'inde Uyum ve İnovasyon Merkezi açıldı. Gençlerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan merkez, öğrencilere yeni keşifler yapma imkanı sunuyor.

22.07.2024 23:06
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Şahinbey'de Uyum ve İnovasyon Merkezi açıldı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkez'inde Uyum ve İnovasyon Merkezi açıldı.

Şahinbey Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde gençlerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları amacıyla Uyum ve İnovasyon Merkezi açıldı. Açılışta konuşan öğrenciler, yeni keşifler yapma imkanı sunduğu için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

"Öğrencilerin yeni icat çıkarmaları gerekiyor"

Öğrencilerin yeni keşifler kurmaları için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Önceden büyüklerimiz yeni icat çıkarma diye bizi uyarırlardı. Eski köye yeni adet getirme derlerdi. Artık tam tersi yeni icat çıkarmamız gerekiyor. Yeni keşifler bulmamız lazım. Bunun içinde imkan gerekiyor. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz yeni icat bulsun. Yeni teknolojilerde yeni alanlarda araştırmalar yapsın. Burası hem öğrencilere hem de vatandaşlarımıza açık. Artık farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Diğerlerinden farklı olalım. Türkiye bu anlamda yeni araştırmalarla çok farklı noktalara geldi. Biz bu alana destek veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey'de Uyum ve İnovasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika

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