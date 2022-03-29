Şahinbey, şehit edilişinin 102. Yılı dönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şahinbey, şehit edilişinin 102. Yılı dönümünde mezarı başında anıldı

29.03.2022 00:57
Şahinbey, şehit edilişinin 102. Yılı dönümünde mezarı başında anıldı

Antep Savunmasının önemli kahramanlarından Şahinbey, şehit edilişinin 102. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Antep Savunmasının önemli kahramanlarından Şahinbey, şehit edilişinin 102. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Kilis yolu üzerinde bulunan Şahinbey Anıt Mezarında düzenlenen törene, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vali Yardımcısı Bülent Uygur, askerler, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Protokol tarafından buket sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Şahinbey ve şehitler anısına askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Şiirlerin okunduğu törende, Şahinbey belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 6 bin 317 şehidin verildiği, düşmandan çok açlık ve yoklukla mücadele edilen Gaziantep Savunmasında önemli bir sorumluluk üstlenen, 102 yıl önce bugün "düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez" şeref sözünü tarihin altın sayfalarına kazıyan Şahinbey'in şehadetinin yıl dönümü için buradayız. Fransız Kuvvetleri, savaş adap ve ahlakına yakışmayan insanlık dışı hareketlerde bulunarak; Şahinbey'in üzerine adeta çullanmışlardır. Şahinbey, yüzlerce süngü ile köprübaşında şehitlik mertebesine ulaşmıştır" dedi.

"Ecdadımız rahat uyusun, emanetleri emin ellerde"

Tahmazoğlu, "Bugün minarelerimizde ezanımız okunuyor, al bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa 102 yıl önce canları pahasına mücadele eden Şahinbey ve nice isimsiz kahramanlarımıza çok şey borçluyuz. Ne mutlu böyle bir ecdadın torunu olmak. Ecdadımız rahat uyusun, emanetleri emin ellerde. Bugün vatan toprakları tekrar düşmanlarca işgal edilmek istense 1 değil 100 binlerce Şahinbey var. Zira yakın zamanda 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı canları pahasına bu aziz millet mücadele etmiş, Şahinbey ve arkadaşlarının 102 yıl önce yaktığı bağımsızlık ateşinin hiç sönmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Allah hepsinden razı olsun. Ecdadımıza minnet ve şükran borcumuzu, emanet aldığımız Türkiye'mizi Eğitimde, ulaşımda, sağlıkta, tarımda, sanayide, adalette hep daha ileriye ulaştırarak ödeyeceğiz. Tabi bunun önüne geçmek isteyen 7 düvele karşıda uyanık olmalı Birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak ecdadımızın bizlere bıraktığı topraklarımıza sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu.

"İlçemizi Şahinbey'imizin ismine yakışır örnek bir ilçe haline getirmeye çalışmaktayız"

Mehmet Tahmazoğlu, "İlçemizi Şehit Şahinbey'imizin ismine yakışır örnek bir ilçe haline getirmeye çalışmaktayız. Bu çerçevede alt ve üst yapı üretimleri, eğitim, spor, restorasyon, park ve yeşil alan, kültürel faaliyetler, sosyal yardım gibi çalışmalarda ilçemize ve milletimize yakışır hizmetler ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Şehit Şahinbey'in doğduğu evi onun aziz hatırasını yaşatmak üzere Şahinbey Anı Evi olarak restore ederek aziz hemşerilerimizin ziyaretine açtık. Ayrıca kahraman Şahin Beyi anlatan Şahinbey Romanı kitabından vatandaşlarımıza 100 bin adet dağıttık. İlçemizdeki öğrenci ve vatandaşlardan oluşan 111 bin 027 kişiyi Çanakkale şehitlikleri ziyaretine götürdük. Götürmeye de devam edeceğiz. Çanakkale'de 4 tane şehitlik ihya çalışmasını yaptık.( Süngübayırı Albayrak, Kılıçdere 1 ve 2 ) şehit ve gazi ailelerimize konut yaptık. Yine şehit ve gazi ailelerimizle sürekli bir arada bulunarak gönül bağımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Bülent Uygur ise, tüm şehitlere minnettar olduklarını belirterek, şehitleri andı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Kablo hırsızlarına suçüstü Kablo hırsızlarına suçüstü Son dakika haberleri! Tahmazoğlu, şehit edilişinin 102. yılında Şahin Bey'i andı Son dakika haberleri! Tahmazoğlu, şehit edilişinin 102. yılında Şahin Bey'i andı

Gaziantep, Şahinbey, Hisarcık, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey, şehit edilişinin 102. Yılı dönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Ersin Destanoğlu 13 milyon euro transfer ücretiyle Nice'ye gidiyor
00:29 Sosyal medyada "Öğretmenimi paket ediyorum" diyerek paylaşılan videoya MEB'den açıklama
00:22 Merih Demiral rekor fiyata dünya devine gidiyor
23:57 Asansörde 17 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şahıs yakalandı! O anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altındaydı
23:55 Hangi ürünlere KDV düzenlemesi geldi? İşte tüm detaylar
23:49 Adana'daki ziyarette Ahmet Davutoğlu, esnafla gergin anlar yaşadı
23:46 Arda Turan sosyal medya hesabından dinlediği müziği paylaştı! Sözleri ima içeriyordu
23:10 Asgari ücretle ilgili umutlandıran açıklama! MHP'li vekil, "Erdoğan ile görüştüm" dedi, ikinci zam için temmuz ayını işaret etti
23:07 TOGG için 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak
23:03 Fenerbahçe ile anlaşması beklenen Joachim Löw Avusturya Milli Takımı'na gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 01:09:17. #1.12#
SON DAKİKA: Şahinbey, şehit edilişinin 102. Yılı dönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement