Şahinbey Yaz Spor Okulları Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Şahinbey Yaz Spor Okulları Büyük İlgi Görüyor

Şahinbey Yaz Spor Okulları Büyük İlgi Görüyor
29.07.2025 15:59  Güncelleme: 16:01
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yaz Spor Okulları'nı ziyaret ederek çocuklarla spor yaptı. Sporun gençler üzerindeki etkilerine vurgu yapan Başkan, tesislere tüm çocuklar ve gençleri davet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından yaz tatilinde çocukların ve gençlerin sportif aktivitelerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan Yaz Spor Okulları'nı ziyaret etti.

Başkan Tahmazoğlu, çocuklarla birlikte spor yaptı, onlarla sohbet etti ve tesislerde sunulan imkanları yerinde inceledi. Yaz Spor Okulları'nın büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Yaz Spor Okullarımızdaki çocuklarımızla buluştuk, birlikte spor yaptık. Yaz tatilini dolu dolu geçirmek isteyen tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi tesislerimize bekliyoruz" dedi.

Birçok branşta eğitim veriliyor

Şahinbey Belediyesi'nin spor tesislerinde gerçekleştirilen yaz okullarında futbol, basketbol, voleybol, tekvando, masa tenisi ve daha birçok branşta ücretsiz spor eğitimi veriliyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen derslerle öğrenciler hem spor yapıyor hem de takım ruhunu, disiplinli çalışmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını öğreniyor.

"Spor, geleceğe yapılan yatırımdır"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, "Bizler çocuklarımızı sadece bugünün değil, geleceğin Türkiye'sine hazırlamak istiyoruz. Spor, disiplini, mücadeleyi ve sağlıklı yaşamı öğretir. Bu anlamda Yaz Spor Okullarımız geleceğe yapılan bir yatırımdır" diye konuştu.

Ailelerden büyük ilgi

Yaz Spor Okulları, yalnızca çocuklar için değil, aileler için de önemli bir sosyal destek sunuyor. Veliler, çocuklarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesinden memnun olduklarını ifade ederken, çocuklar da yeni arkadaşlıklar kurdukları ve eğlenceli zaman geçirdikleri için mutlu olduklarını dile getiriyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Yaz Spor Okulları Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

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