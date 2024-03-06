ŞAHKUT ve AFAD ile Deprem Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Şahinbey Belediyesi'ne bağlı ŞAHKUT ekipleri AFAD ve MEB AKUT ekipleri ile birlikte Hayriye Osman Külekçi İlkokulunda Deprem Tahliye Tatbikatı gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ŞAHKUT okullarda AFAD ve MEB AKUT ekipleri ile birlikte Hayriye Osman Külekçi İlkokulu'nda 400 öğrenci ve 10 öğretmenin katılımıyla tatbikat gerçekleştirdi. Okullara giden ekipler öğrencilere ilk yardım ve deprem bilinci eğitimi vererek onları deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirdi. Eğitimlerin ardından öğrencilerle tahliye tatbikatı yapan ekipler, verdikleri teorik eğitimi uygulamalı olarak da gösterildi.

"Ülkemiz ve şehrimiz deprem bölgesi yer alıyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ülkemizin ve şehrimizin deprem bölgesi olduğunu ve bu konuda her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ederek, "Herkesin bildiği üzere ülkemiz deprem ülkesi. Şehrimiz de aynı şekilde. Bu yüzden biz her alanda olduğu gibi bu alanda da çocuklarımızı en temelden bilinçli bir şekilde yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımıza deprem bilincini aşılamak için ŞAHKUT, AFAD ve MEB AKUT ekiplerinin katılımlarıyla 400 öğrenciye Deprem Tahliye Tatbikatı eğitimi verildi. Öğrencilerimize mutlaka sağlam ve sabitlenmiş olan dolapların, yatak yanlarının etrafına sarsıntı anında bulunup; çök, tutun, kapan pozisyonuyla bir yaşam üçgenini oluşturmalarından bahsedildi. Öğrencilerimize yapılışının nasıl olduğunu göstererek onları bu konuda bilinçlendirmeyi amaçladık" diye konuştu.

Bu tatbikatlar sayesinde öğrencilerin deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlenmeleri ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri hedefleniyor. - GAZİANTEP