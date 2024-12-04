Sahte Dolar Yatırımcıyı Altına Yönlendiriyor - Son Dakika
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Sahte Dolar Yatırımcıyı Altına Yönlendiriyor

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Gaziantep'te sahte dolar iddiaları, vatandaşların altına olan ilgisini artırdı.

04.12.2024 13:43
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Sahte dolar iddiaları vatandaşları altına yönlendirdi

GAZİANTEP - Son günlerde piyasada sahte 50-100 dolarların piyasada olduğu iddiaları Gaziantep'te vatandaşı altına yönlendirdi.

Türkiye geneline sahte dolar yayıldığı iddiaları Gaziantep'te vatandaşların altına rağbetini arttırdı. ABD seçimlerinin ve sahte dolar iddialarının vatandaşların altına olan ilgisini arttırdığını söyleyen kuyumcu Murat Kocaardıç, "Piyasada sahte 50 ve 100 doların çıkması nedeniyle halkımız altına yöneldi. Bankalar da sahte dolar iddiaları üzerine 50 ve 100 dolar alış verişi yapmıyorlar. Bundan dolayı vatandaşlarımız altına yöneliyor. Altına talep arttı. En güvenli yatırım aracı altındır. Altın fiyatlarının da düşmesiyle beraber altına talep çok fazla arttı. Sahte dolar iddialarının yanı sıra altın fiyatlarının düşmesi de altına olan talebi artırdı" dedi.

Altında son bir hafta düşüş yaşandığını belirten Kocaardıç, "Bundan dolayı biraz hareketlilik var. Şu an 24 ayar altının fiyatının 3 bin TL civarında ve geçtiğimiz haftalarda yaşanan seçim kaynaklı küçük bir düşüş olsa da altının fiyatı yeniden yükselmeye başladı. Altın hiçbir zaman değer kaybetmez ve her dönemde güvenli liman olmaya devam edecek" diye konuştu.

Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da yükseleceğini savunan Kocaardıç, altına yatırım yapmayı düşünen vatandaşlara 24 ayar gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altını önerdi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Ekonomi, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sahte Dolar Yatırımcıyı Altına Yönlendiriyor - Son Dakika

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