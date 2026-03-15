Sahurda Halay Zamanı!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir vatandaş, sahurda çalınan davulun ritmine ayak uydurarak halay çekti.

Kurtalan ilçesinde Ramazan davulcusu mahalleliyi sahura uyandırmak için davul çaldı. Ona eşlik eden bir kişi ise eline mendili alıp caddede tek başına ritme uyup halay çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi. - SİİRT